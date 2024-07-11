Подарил часть себя. Боец СВО пожертвовал почку для сына в Бурятии

Александру было всего 19 лет, когда он внезапно узнал о своей болезни почек. Его срочно доставили в районную клиническую больницу Бурятии, где врачи провели все необходимые анализы и приступили к экстренному лечению.
— В 2017 году почки окончательно отключились и Саша стал пациентом диализного центра на долгие семь лет, — сообщают в районной клинической больнице Бурятии.
Тогда парню пришлось временно оставить свои увлечения — пчеловодство, хозяйство и столярное дело. Поездки на диализ (терапия с применением "Искусственной почки — Прим.ред.) превращались в утомительные марафоны, а само лечение изматывало еще больше.
— Конечно, это дается тяжело, особенно сразу после процедуры и второй день без нее. Трижды в неделю я просыпался в четыре утра, уезжал в город, шесть часов у аппарата, потом дорога домой. О каком-то физическом труде речь даже не шла, хотя в условии сельской местности это необходимость, — поделился Александр.
Сейчас молодому человеку 28 лет, когда он узнал о старте программы по трансплантации почек в Бурятии воодушевился. Планы об операции были и раньше, но поездка за пределы республики стала бы сильной нагрузкой на здоровье. Мечту парня исполнил его отец, который на тот момент недавно вернулся из зоны проведения специальной военной операции.
— Страха не было, лишь волнение, когда ждал в палате, когда везли в операционную. Помню, что очнулся уже в реанимации, а услышав голос отца, сразу же успокоился и уснул дальше, — вспоминает Александр.
Жизнь парня изменилась на 180 градусов благодаря новой почке, которую пожертвовал его отец. Операция прошла еще 20 мая, сегодня Александр чувствует себя замечательно, полон сил и энергии, готовый воплотить мечту о собственной столярной мастерской.