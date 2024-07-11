Подарил часть себя. Боец СВО пожертвовал почку для сына в Бурятии

— Конечно, это дается тяжело, особенно сразу после процедуры и второй день без нее. Трижды в неделю я просыпался в четыре утра, уезжал в город, шесть часов у аппарата, потом дорога домой. О каком-то физическом труде речь даже не шла, хотя в условии сельской местности это необходимость, — поделился Александр.