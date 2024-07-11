Мужчине, пострадавшему на производстве в Шелехово, выплатили 400 тыс руб

Мужчина получил травму на производстве, зацепившись рукавом куртки за барабан ленточного транспортера. Несчастный случай произошел 26 ноября в ночную смену. Пострадавшего госпитализировали. В больнице врачи установили, что здоровью сибиряка нанесен большой урон. Позднее мужчине присвоили инвалидность. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.