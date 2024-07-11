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Мужчине, пострадавшему на производстве в Шелехово, выплатили 400 тыс руб

Сибиряк зацепился рукавом куртки за барабан ленточного транспортера.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина получил травму на производстве, зацепившись рукавом куртки за барабан ленточного транспортера. Несчастный случай произошел 26 ноября в ночную смену. Пострадавшего госпитализировали. В больнице врачи установили, что здоровью сибиряка нанесен большой урон. Позднее мужчине присвоили инвалидность. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении работодателя компенсировать моральный вред, причиненный пострадавшему мужчине на производстве, — сообщили в ведомстве.

Шелеховский суд удовлетворил запрос прокуратуры. Вскоре пострадавшему сибиряку выплатили компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Стоит отметить, что средства были переведены со счета работодателя.