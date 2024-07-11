WP: 28 американцев погибли от аномальной жары на прошлой неделе

По ее информации, наибольшее количество смертей пришлось на штаты Калифорния и Орегон, жертвы есть также в Мэриленде и Аризоне. По словам главного судмедэксперта калифорнийского округа Санта Клара Мишель Джордан, правоохранители ведут расследование 14 случаев гибели людей, причины которой, предположительно, связаны с жарой.