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WP: 28 американцев погибли от аномальной жары на прошлой неделе

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек погибли в результате аномальной жары, установившейся в США на прошлой неделе. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 66% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

По ее информации, наибольшее количество смертей пришлось на штаты Калифорния и Орегон, жертвы есть также в Мэриленде и Аризоне. По словам главного судмедэксперта калифорнийского округа Санта Клара Мишель Джордан, правоохранители ведут расследование 14 случаев гибели людей, причины которой, предположительно, связаны с жарой.

По информации сотрудников центральной женской тюрьмы Калифорнии, из-за теплового удара умерла заключенная. В месте расположения тюрьмы температура воздуха достигла 43 градусов по Цельсию.

Этим летом США уже пережили несколько волн аномального зноя.