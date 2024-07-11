На МКАД водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся

По предварительной информации, около 10.30 сегодня 38-летний водитель КАМАЗ двигался по внешнему кольцу МКАД в направлении съезда на ул. Притыцкого. В районе 38-го км водитель не справился с управлением и наехал на осветительную мачту, автомобиль перевернулся на бок.



В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Минска.



Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения.