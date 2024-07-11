В Башкирии двое мужчин погибли после падения автомобиля с моста

В результате аварии автомобиль ВАЗ-2105 перевернулся и упал с моста.
На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции.
К сожалению, на месте происшествия скончались двое мужчин 72 и 57 лет.
Сегодня в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в селе 1-е Иткулово Баймакского района республики произошло ДТП. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
В результате аварии автомобиль ВАЗ-2105 перевернулся и упал с моста.
На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции.
К сожалению, на месте происшествия скончались двое мужчин 72 и 57 лет.