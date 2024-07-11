Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии двое мужчин погибли после падения автомобиля с моста

Сегодня в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в селе 1-е Иткулово Баймакского района республики произошло ДТП. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

В результате аварии автомобиль ВАЗ-2105 перевернулся и упал с моста.

На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции.

К сожалению, на месте происшествия скончались двое мужчин 72 и 57 лет.