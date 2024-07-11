В Майкопе пресекли террористическую атаку на православный храм

«Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Планировал провести видеосъемку акции для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей МТО на фоне совершенного резонансного преступления», — сообщили в ЦОС. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.