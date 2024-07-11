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В Майкопе пресекли террористическую атаку на православный храм

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила террористическую атаку члена запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона на православный храм в Адыгее. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Виталий Невар/ТАСС

«Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Планировал провести видеосъемку акции для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей МТО на фоне совершенного резонансного преступления», — сообщили в ЦОС. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.

«В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы международной террористической организации, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства», — добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

ФСБ