Свердловского экс-министра транспорта Старкова отправили под домашний арест

Василию Старкову предъявили обвинение по шестой части статьи 280 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 21 сутки, то есть по 31 августа 2024 года включительно.