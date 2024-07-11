Свердловского экс-министра транспорта Старкова отправили под домашний арест

В Екатеринбурге Ленинский районный суд закрыл заседание от СМИ по делу экс-министра транспорта Свердловской области Василия Старкова. Об этом попросил следователь, так как в ходе заседания может быть раскрыта тайна предварительного расследования. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Ленинского суда.
— Судебный процесс уже идет, он будет проходить в закрытом от СМИ режиме, — рассказали в суде.
Василию Старкову предъявили обвинение по шестой части статьи 280 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 21 сутки, то есть по 31 августа 2024 года включительно.
Напомним, в ноябре 2023 года экс-министр транспорта региона покинул пост. Василий Старков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Старков занимал должность главы Минтранса Свердловской области с 2016 по 2023 год.