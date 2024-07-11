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Мужчина напал на жительницу Астаны в продуктовом магазине

Астана. 11 июля. КазТАГ — Мужчина напал на жительницу Астаны в продуктовом магазине, передает корреспондент агентства.

«По факту умышленного причинения вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Сейчас он арестован на пять суток за выражение нецензурной бранью.

«Вчера 7 июля я пришла в магазин и задела ребенка, точнее он как бы споткнулся об меня, отец ребенка начал конфликт со мной, я извинилась. Так как нет цели вредить детям. После этого начался конфликт, он начал оскорблять меня, материть, и прочее. С ребенком на руках он меня пару раз толкнул, я понимая, что он с ребенком в ответ ничего не сделала», — написала пострадавшая Мереке Жексибаева в социальных сетях.

По ее словам, мужчина позже вернулся один, без ребенка. На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина грубо толкает женщину и после наносит ей удары руками.