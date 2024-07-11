Мужчина напал на жительницу Астаны в продуктовом магазине

«Вчера 7 июля я пришла в магазин и задела ребенка, точнее он как бы споткнулся об меня, отец ребенка начал конфликт со мной, я извинилась. Так как нет цели вредить детям. После этого начался конфликт, он начал оскорблять меня, материть, и прочее. С ребенком на руках он меня пару раз толкнул, я понимая, что он с ребенком в ответ ничего не сделала», — написала пострадавшая Мереке Жексибаева в социальных сетях.