Причину подтоплений в Алматы назвали в акимате

По данным местного органа, с 18:30 часов дождевая вода по пр. аль-Фараби (угол ул. Ж. Ушкемпирова), не вместившись в арычную сеть, начала выходить на проезжую часть данного проспекта. С 19:00 часов с проезжей части пр. аль-Фараби дождевая вода начала поступать на восточные и западные развороты транспортной развязки, а также в подземный пешеходный переход напротив ТРЦ «Есентай».