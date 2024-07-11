Причину подтоплений в Алматы назвали в акимате

По данным местного органа, с 18:30 часов дождевая вода по пр. аль-Фараби (угол ул. Ж. Ушкемпирова), не вместившись в арычную сеть, начала выходить на проезжую часть данного проспекта. С 19:00 часов с проезжей части пр. аль-Фараби дождевая вода начала поступать на восточные и западные развороты транспортной развязки, а также в подземный пешеходный переход напротив ТРЦ «Есентай».
Силами управления полиции города Алматы движение транспортных средств на разворотах ограничено.
В связи с поступлением аномального количества дождевой воды автоматы насосной станции транспортной развязки отключились.
Отмечается, что насосная станция находится на балансе ТРЦ «Есентай», и она была подключена вручную. В настоящее время насосы работают в штатном рабочем режиме, производится откачка воды из тоннелей. К работам подключена водооткачивающая спецтехника и мотопомпы коммунальных служб города и службы спасения.
С начала выпадения дождя организовано дежурство 42 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения и ликвидации подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
По прогнозу РГП «Казгидромет», завтра днем температура поднимется до +29…+31 и ожидаются кратковременные дожди.