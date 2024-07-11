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Факт крупных хищений чиновниками от спорта выявлен в Астане

Факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» г. Астаны выявлен Агентством по финансовому мониторингу, передает DKnews.kz.

Так, в период 2021—2022 гг. должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.

Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов.

Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.

В соответствии с требованиями ст. 201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.