Страшная авария в Молдове: легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус «Кишинев-Киев» — два человека погибли

Как уточнили в ГИЧС, автомобиль Renault врезался в рейсовый автобус «Кишинёв-Киев». На место ЧП были направлены две бригады спасателей. Специалисты извлекли из поврежденного автомобиля бездыханное тело 74-летнего мужчины и 69-летнюю женщину без сознания. Пострадавшая вскоре скончалась в машине скорой помощи. Сообщается, что в автобусе находилось 19 пассажиров, они не пострадали.