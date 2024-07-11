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Страшная авария в Молдове: легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус «Кишинев-Киев» — два человека погибли

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

Источник: ГИЧС

На трассе в Рышканском районе столкнулись рейсовый автобус и легковушка. Авария произошла утром 11 июля на трассе М-5 Бельцы — Единец.

Как уточнили в ГИЧС, автомобиль Renault врезался в рейсовый автобус «Кишинёв-Киев». На место ЧП были направлены две бригады спасателей. Специалисты извлекли из поврежденного автомобиля бездыханное тело 74-летнего мужчины и 69-летнюю женщину без сознания. Пострадавшая вскоре скончалась в машине скорой помощи. Сообщается, что в автобусе находилось 19 пассажиров, они не пострадали.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.