В Глусском районе завскладом вместе с ИП похитили более 15 тонн кукурузы

Как было установлено, ИП в октябре 2023 года предложил заведующей складом похитить зерно кукурузы с использованием грузового автомобиля. Для воплощения преступного плана он 11 октября направил на зерноток грузовой седельный тягач с полуприцепом, по распоряжению заведующей в него загрузили зерно сверх количества, разрешенного к отпуску по сопроводительным документам.



Похищенным имуществом ИП распорядился в тот же день: сдал его от своего имени заготовительной организации. Часть вырученных денег мужчина передал заведующей складом, которая для сокрытия хищения внесла заведомо ложные сведения в официальные документы: в требование-накладную и отчет о движении продукции и материалов за октябрь 2023 года. В частности, в отчетах она умышленно завысила количество кукурузы, отпущенной в силосную яму в качестве отходов.



В результате противоправных действий обвиняемых было похищено более 15 т кукурузы. Своими действиями они нанесли ущерб хозяйству в сумме Br8 тыс. Индивидуальный предприниматель возместил ущерб в полном объеме.



С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Глусского района постановил обвинительный приговор.



Заведующей склада на основании ч.2 ст. 210, ч.1 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси, а индивидуальному предпринимателю на основании ч.2 ст. 210 УК назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года со штрафом в размере 50 базовых величин и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.



Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.