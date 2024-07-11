Часть Евпатории осталась без света

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Уточняется, что произошло аварийное отключение в электросети.
На месте работает аварийная бригада.
Ранее предприятие сообщало об аварийном отключении в электросети в селе Орехово Сакского района.
Евпатория частично осталась без электричества.
Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Уточняется, что произошло аварийное отключение в электросети.
На месте работает аварийная бригада.
Ранее предприятие сообщало об аварийном отключении в электросети в селе Орехово Сакского района.