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Часть Евпатории осталась без света

Евпатория частично осталась без электричества.

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Уточняется, что произошло аварийное отключение в электросети.

На месте работает аварийная бригада.

Ранее предприятие сообщало об аварийном отключении в электросети в селе Орехово Сакского района.