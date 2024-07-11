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В Татарстане будут судить организаторов казино

Азартные игры проводились на улице Гаврилова в Казани.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане четверо жителей Казани и Зеленодольска предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Все происходило в специально арендованном помещении на улице Гаврилова в столице республики.

По версии следствия, с октября 2022 по декабрь 2023 года группа татарстанцев проводила вечером и ночью азартные игры. Помещение отремонтировали, закупили карточный набор, игральные фишки, карты и кальян.

Роли в группе были тщательно распределены. Одни привлекали новых игроков, вторые контролировали работу обслуживающего персонала, а другие взаимодействовали с должниками. Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Ранее двое пьяных мужчин устроили массовую драку во время полета из Антальи в Казань.