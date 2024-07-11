В Татарстане будут судить организаторов казино

Роли в группе были тщательно распределены. Одни привлекали новых игроков, вторые контролировали работу обслуживающего персонала, а другие взаимодействовали с должниками. Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Татарстану.