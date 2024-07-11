Суд арестовал еще одного фигуранта дела о захвате в СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Еще одного из оставшихся в живых участников захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону арестовали до 15 августа включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по части 3 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»), — прокомментировали в инстанции.
Ранее также выписали из больницы и отправили в СИЗО Таганрога другого выжившего участника захвата в ростовском следственном изоляторе. Ему вменили побег и действия, направленные на дезорганизацию режимного учреждения.
Напомним, по данным следствия, 16 июня 2024 года (примерно с полуночи до 7:20 утра) несколько сообщников взяли в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1. Заключенные во время попытки побега отогнули оконную решетку изнутри камеры, выбрались через этот лаз и угрожали ножами сотрудникам режимного учреждения.
Напомним, с заключенными сначала вели переговоры, но в итоге все завершилось штурмом.