Суд арестовал еще одного фигуранта дела о захвате в СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Напомним, по данным следствия, 16 июня 2024 года (примерно с полуночи до 7:20 утра) несколько сообщников взяли в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1. Заключенные во время попытки побега отогнули оконную решетку изнутри камеры, выбрались через этот лаз и угрожали ножами сотрудникам режимного учреждения.