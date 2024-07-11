О резонансных задержаниях преступников рассказали в полиции Казахстана

Одним из заметных случаев стало задержание мужчины в лесном массиве вблизи поселка Зеренда Акмолинской области. Подозреваемый совершил убийство местного жителя, выстрелив из незарегистрированного ружья.
В Таразе задержан 18-летний сельчанин, который в ходе групповой драки выстрелил в ногу другому участнику конфликта.
В Кызылорде задержан мужчина, проникший в чужой дом. Он избил двух жильцов, нанес им ножевые ранения, а затем похитил золотые серьги и сотовый телефон. Как выяснилось, подозреваемый ранее уже был судим.
В области Жетісу был задержан мужчина, который, проникнув на территорию одного из ТОО в Алматинской области, избил охранника и угрожая ему предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 62 млн тенге.
Ведомство сообщает, что работа по задержанию разыскиваемых преступников и поиску пропавших без вести лиц продолжается.