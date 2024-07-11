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О резонансных задержаниях преступников рассказали в полиции Казахстана

За две недели оперативными подразделениями Министерства внутренних дел Казахстана было задержано 117 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение 98 без вести пропавших лиц, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из заметных случаев стало задержание мужчины в лесном массиве вблизи поселка Зеренда Акмолинской области. Подозреваемый совершил убийство местного жителя, выстрелив из незарегистрированного ружья.

В Таразе задержан 18-летний сельчанин, который в ходе групповой драки выстрелил в ногу другому участнику конфликта.

В Кызылорде задержан мужчина, проникший в чужой дом. Он избил двух жильцов, нанес им ножевые ранения, а затем похитил золотые серьги и сотовый телефон. Как выяснилось, подозреваемый ранее уже был судим.

В области Жетісу был задержан мужчина, который, проникнув на территорию одного из ТОО в Алматинской области, избил охранника и угрожая ему предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 62 млн тенге.

Ведомство сообщает, что работа по задержанию разыскиваемых преступников и поиску пропавших без вести лиц продолжается.