В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока «Победа»

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Активист оппозиционного блока «Победа» Иван Паня, который проводил одиночный пикет против политики правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) и президента Майи Санду, задержан в административном центре Гагаузии городе Комрате, сообщает портал Gagauzia24.
В четверг исполняется три года прихода к власти правящей партии. Молдавский оппозиционный блок «Победа» провел в разных городах республики протесты против правления ПДС, которая имеет большинство голосов в парламенте страны.
«В Комрате задержали муниципального советника Ивана Паню, который проводил одиночный пикет против правящей партии и Майи Санду. Полицейские потребовали от муниципального советника свернуть плакат с критикой Санду. А когда он отказался это сделать, полицейские заставили его сесть в автомобиль и увезли для разбирательств в инспекторат полиции», — говорится в сообщении, опубликованном на странице портала.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.