Обвиняемый в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой отказался ехать в суд в Павлодаре

Отмечалось, что они дали признательные показания. 26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, сообщалось, что девочка застала мать с другим мужчиной в момент интимной близости. 8 апреля приступили к главному судебному разбирательству, где стало известно, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. При этом свою вину он не признал. 12 апреля при допросе подсудимых они стали перекладывать вину в смерти ребенка друг на друга.