Обвиняемый в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой отказался ехать в суд в Павлодаре

Более месяца ожидалось возобновление заседаний по делу. Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области должны были перейти к прениям сторон. Однако конвой смог доставить на слушание только обвиняемую — мать Миланы Давыдовой. Второй подсудимый отказался ехать.
«Суд, совещаясь на месте, постановляет об отложении судебного заседания, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает рассмотрение дела в отсутствие подсудимого, содержащегося под этапом. Имеются сведения о том, что он отказался от участия в судебном заседании», — пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.
На слушании стало известно, что обвиняемый написал заявление с просьбой перенести заседание из-за смерти своей матери. Узнал он об этом недавно. Участники судебного процесса в итоге отнеслись к просьбе с пониманием.
Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась. К поискам ребенка было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой. По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого.
Отмечалось, что они дали признательные показания. 26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, сообщалось, что девочка застала мать с другим мужчиной в момент интимной близости. 8 апреля приступили к главному судебному разбирательству, где стало известно, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. При этом свою вину он не признал. 12 апреля при допросе подсудимых они стали перекладывать вину в смерти ребенка друг на друга.