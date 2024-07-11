Убитый в Кишиневе член иностранной ОПГ прибыл в Молдову из Украины — полиция

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Убитый в Кишиневе член турецко-британского бандформирования прибыл в Молдову с Украины как беженец, об этом журналистам заявил начальник Главного инспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну.
«Он бежал из турецкой тюрьмы сначала на Украину, а с началом войны [на Украине] через Приднестровский регион проник в Молдову», — заявил начальник полиции.
На вопрос прессы, не думает ли он уйти в отставку в связи со случившимся, Чернэуцяну ответил отрицательно.
Между тем, в СМИ появилась официально не подтвержденная информация о том, что застреленный в Кишиневе 10 июля криминальный авторитет одной из крупных иностранных ОПГ, 41-летний мужчина турецкого происхождения, скорее всего вступил в конфликт с другим криминальным авторитетом, оба преследовались по закону за наркотрафик.
Генеральная прокуратура Молдовы объявила о возбуждении уголовного дела по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью».
ЧП произошло в Кишиневе днем 10 июля. На летней террасе в секторе Рышкановка был застрелен иностранный гражданин турецкого происхождения. По данным полиции, он как лидер преступной группы находился в розыске по линии Интерпола и подлежал аресту и экстрадиции, однако запросил убежища в Молдове. Рассмотрение дела затянулось, и преступник свободно жил в Кишиневе не менее года.
Утром 11 июля стало известно, что полиция задержала двоих подозреваемых, однако самого киллера пока найти и арестовать не удалось.