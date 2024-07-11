Пьяный водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на Южном Урале

В Верхнеуральском районе Челябинской области 35-летний житель города Учалы (Башкирия) пьяным сел за руль Kia Rio и поехал c пассажирами в поселок Ивановский. По дороге он уснул, машина на повороте улетела в кювет и перевернулась. Ехавшая с ним женщина от полученных травм погибла на месте. Второй пассажир, мужчина, получил тяжкие телесные повреждения, передает корреспондент chel.aif.ru.