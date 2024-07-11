Пьяный водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на Южном Урале

В Верхнеуральском районе Челябинской области 35-летний житель города Учалы (Башкирия) пьяным сел за руль Kia Rio и поехал c пассажирами в поселок Ивановский. По дороге он уснул, машина на повороте улетела в кювет и перевернулась. Ехавшая с ним женщина от полученных травм погибла на месте. Второй пассажир, мужчина, получил тяжкие телесные повреждения, передает корреспондент chel.aif.ru.
По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось ранним утром 10 июля. Погибшей женщине было 34 года, второму пассажиру — 37.
По информации от прокуратуры Челябинской области, следственный отдел полиции по Верхнеуральскому району возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Водителю предъявлено обвинение. Сегодня, 11 июля, суд избрал ему меру пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца.