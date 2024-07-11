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Нижегородский тракторист скончался из-за укуса шершня

Медики не успели помочь мужчине.

В Нижегородской области 46-летний мужчина умер от укуса шершня. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

Происшествие случилось днем 10 июля в Выксунском округе. Около 13.30 тракториста-машиниста агрофирмы «Металлург», который выполнял раскатку сена в поле, укусил шершень. Мужчина потерял сознание, прибывший на место фельдшер помочь уже не смог, констатировал смерть.

Сейчас Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая.

Напомним, в 2022 году преподаватель Нижегородского политехнического колледжа погиб после нападения ос в лесу.

несчастный случай