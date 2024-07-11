Нижегородский тракторист скончался из-за укуса шершня

Происшествие случилось днем 10 июля в Выксунском округе. Около 13.30 тракториста-машиниста агрофирмы «Металлург», который выполнял раскатку сена в поле, укусил шершень. Мужчина потерял сознание, прибывший на место фельдшер помочь уже не смог, констатировал смерть.