Нижегородский тракторист скончался из-за укуса шершня

В Нижегородской области 46-летний мужчина умер от укуса шершня. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.
Происшествие случилось днем 10 июля в Выксунском округе. Около 13.30 тракториста-машиниста агрофирмы «Металлург», который выполнял раскатку сена в поле, укусил шершень. Мужчина потерял сознание, прибывший на место фельдшер помочь уже не смог, констатировал смерть.
Сейчас Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая.
Напомним, в 2022 году преподаватель Нижегородского политехнического колледжа погиб после нападения ос в лесу.