Ребёнок упал с пятого на первый этаж в подъезде одного из домов в Кызылорде

«Ребёнок упал через лестничный пролёт с пятого на первый этаж. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу», — сообщили в ведомстве.
МЧС призывает взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра.
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Четырёхлетний мальчик упал с высоты в подъезде многоэтажки в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz. Подробности сообщили в МЧС.
«Ребёнок упал через лестничный пролёт с пятого на первый этаж. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу», — сообщили в ведомстве.
МЧС призывает взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра.
.