Пенсионерка из Казани отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

В Казани сотрудники полиции задержали курьера, подозреваемого в двух фактах мошенничества.
Как следует из материалов уголовного дела, 5 июля пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо проверить деньги на подлинность. Мошенник убедил 87-летнюю пенсионерку передать сбережения курьеру. В назначенное время женщина вручила 220 тысяч рублей неизвестному.
Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и сообщила о произошедшем в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего мужчину, который не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном.
Кроме того, установлена причастность задержанного к аналогичному мошенничеству, расследование которого ведется в отделе полиции «Савиново». В этом случае сумма ущерба составила 1,2 тысячи долларов.
По двум фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.
Напомним, с начала года в городе зарегистрировали порядка 4 тысяч актов мошенничества и краж с банковских счетов. Самый популярный способ обмана жителей — звонки от имени сотрудников банка. Для поимки аферистов полицейские участвовали в 70 служебных командировках. Также в Казани сотрудники МВД задержали около 35 курьеров.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно перепроверять информацию, поступающую от незнакомых лиц, и не передавать деньги неизвестным.