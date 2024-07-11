Пенсионерка из Казани отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

Напомним, с начала года в городе зарегистрировали порядка 4 тысяч актов мошенничества и краж с банковских счетов. Самый популярный способ обмана жителей — звонки от имени сотрудников банка. Для поимки аферистов полицейские участвовали в 70 служебных командировках. Также в Казани сотрудники МВД задержали около 35 курьеров.