Следствие вновь попросило перевести генерала Попова под домашний арест

Попов не признает вину и утверждает, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Его адвокат Сергей Буйновский говорил о наличии «более серьезного фигуранта» в этом деле, но его имя не называл. «Коммерсантъ» писал, что среди сообщников Попова — офицер Южного военного округа и бизнесмен из Краснодарского края.