Суд на Украине заочно вынес приговор координатору николаевского подполья

Сергей Лебедев известен тем, что сообщает об ударах российских войск по украинским военным объектам. Например, 10 июля координатор николаевского подполья сообщал, что в Запорожской области был уничтожен склад Вооруженных сил Украины с фугасами для автоматических станковых гранатометов. Незадолго до этого Лебедев рассказал, что ВС РФ поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ завезли ракеты.