Сорвался в воду и его унесло течением. Трехлетний мальчик утонул на реке Китой в Ангарске

Следователи СК завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за трагедии в Ангарске. Там в реке Китой утонул ребенок в возрасте 3,5 лет. Инцидент произошел в четверг 11 июля вблизи СНТ «Виктория-3».
— Предварительно установлено, что трое детей 3,5 года, 8 и 9 лет ушли гулять без ведома родителей. Находясь возле реки, младший мальчик сорвался в воду, его унесло течением, — рассказали в СУ СК по Иркутской области.
В настоящий момент спасатели продолжают поиск тела ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Иркутской области.