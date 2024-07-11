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Сорвался в воду и его унесло течением. Трехлетний мальчик утонул на реке Китой в Ангарске

СК завел уголовное дело из-за гибели 3-летнего ребенка на реке Китой в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СК завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за трагедии в Ангарске. Там в реке Китой утонул ребенок в возрасте 3,5 лет. Инцидент произошел в четверг 11 июля вблизи СНТ «Виктория-3».

— Предварительно установлено, что трое детей 3,5 года, 8 и 9 лет ушли гулять без ведома родителей. Находясь возле реки, младший мальчик сорвался в воду, его унесло течением, — рассказали в СУ СК по Иркутской области.

В настоящий момент спасатели продолжают поиск тела ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Иркутской области.