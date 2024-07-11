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«45 минут ехали»: скорую помощь обвинили в смерти человека в Талгаре

Жители Талгара обвинили скорую помощь в смерти человека. По их словам, «неотложка» слишком долго ехала на вызов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Люди записали видео, которое опубликовали в социальных сетях.

«Талгарская скорая помощь внутри маленького города ехала целых 40 минут, из-за чего умер человек, не дождавшись медицинской помощи. Очевидцы говорят, что они могли приехать всего за пару минут», — гласит подпись к видео.

В администрации Алматинской областной станции скорой медицинской помощи корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что приняли обращение во внимание.

«По данному случаю назначено служебное расследование, по результатам которого будет предоставлен официальный ответ», — отметили в учреждении.

Ранее мы писали о том, что бригада скорой ехала на вызов и сама оказалась в больнице в Костанае.

медицина