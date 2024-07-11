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Родительская халатность или жадность: Какова цена детской безопасности

В Казахстане всё чаще происходят трагедии, связанные с детьми. Большинство случаев, которые приводят к травмам или летальному исходу, можно предупредить. Как решают проблему в Карагандинской области, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Любознательность, желание познакомиться с миром за пределами тех границ, которые установлены, отсутствие страха — всё это приводит к трагическим случаям среди малышей. Возраст до трёх лет называют самым травмоопасным. По словам экспертов, каждый третий случай смерти ребёнка происходит из-за родительской халатности. Бытовой травматизм на первом месте среди всех зарегистрированных инцидентов, связанных с детьми.

«Когда происходит то или иное происшествие, наше общество перекладывает ответственность. То есть виноват кто угодно, но только не я. Высотные травмы — это очень страшно. Дети, которые попадали к нам в отделение, все с очень тяжёлыми переломами и ушибами. Это травмы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Да, это страшно и грубо звучит. Я разговаривала с матерью, чей маленький ребёнок выпал из окна. Она говорит: “Я просто выбежала на минутку в аптеку, обычно он на подоконник не залезал”. Трёхлетний ребенок очень любознательный, у него нет такого инстинкта самосохранения, как у взрослого человека, поэтому, я считаю, родители должны нести ответственность. Уполномоченные органы информируют, предупреждают. Слыша об аналогичных трагедиях, все должны задуматься».

отметила главный детский травматолог Управления здравоохранения Карагандинской области Шолпан Мукушева.

По данным департамента ЧС региона, за год в области происходит от 20 до 25 случаев падения детей из окон и с балконов. С начала года зарегистрировано пять подобных инцидентов. В 2023 году было 25 происшествий, два из них закончились летальным исходом. Цена же защитных устройств для пластиковых окон не превышает пяти тысяч тенге.

«Ежегодно с началом весенне-летнего сезона регистрируются случаи гибели детей при выпадении из окон. Как правило, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми, рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или ручек-замков, неправильной расстановкой мебели. Всё это даёт возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а наличие москитных сеток создаёт иллюзию закрытого окна», — прокомментировала официальный представитель ДЧС Карагандинской области Зарина Валиева.

Для недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей, территориальными подразделениями ДЧС на постоянной основе проводится агитационно-профилактическая работа. Нужно помнить, что избежать детских травм намного проще, чем исправлять их печальные последствия.

«Объясните последствия, дайте чёткие инструкции о том, что нельзя залезать на подоконник и открывать окна, скажите детям что вы их очень любите и хотите, чтобы они были в безопасности».

добавила Зарина Валиева.

Детские травматологи обращают внимание на то, что много несчастных случаев происходит на детских и спортивных площадках. Неправильно установленные игровые комплексы, некачественно закреплённые материалы — всё это приводит к ситуациям, когда страдают дети..

«Вся проблема в том, что нет стандартов, нет контроля за тем, какого качества детские площадки подрядчики ставят во дворах. Нередко мы видим, что качели, горки устанавливают в непосредственной близости к бордюрам. Был случай, когда во время ураганного ветра незакрепленный искусственный газон буквально взмыл над землей. Дети, которые не успели убежать, чудом остались живы. На таких подрядчиков акимат района подаёт в суд, но процессы длятся годами, и понятно, что потенциальная опасность для наших детей остаётся», — заявила депутат Карагандинского городского маслихата Эльмира Маликова.

Возможно когда-то такие меры, как ужесточение требований к подрядным организациям, которые устанавливают детские площадки, повышение уровня ответственности среди родителей, усиление информационно-разъяснительной работы, принесут ожидаемые результаты. Пока же дети продолжают гибнуть из-за халатности взрослых.

несчастный случай