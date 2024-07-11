Родительская халатность или жадность: Какова цена детской безопасности

«Когда происходит то или иное происшествие, наше общество перекладывает ответственность. То есть виноват кто угодно, но только не я. Высотные травмы — это очень страшно. Дети, которые попадали к нам в отделение, все с очень тяжёлыми переломами и ушибами. Это травмы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Да, это страшно и грубо звучит. Я разговаривала с матерью, чей маленький ребёнок выпал из окна. Она говорит: “Я просто выбежала на минутку в аптеку, обычно он на подоконник не залезал”. Трёхлетний ребенок очень любознательный, у него нет такого инстинкта самосохранения, как у взрослого человека, поэтому, я считаю, родители должны нести ответственность. Уполномоченные органы информируют, предупреждают. Слыша об аналогичных трагедиях, все должны задуматься».