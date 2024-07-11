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На трассе под Ростовом-на-Дону опрокинулась бетономешалка

Опрокинувшаяся после ДТП бетономешалка частично перекрыла проезд под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Днем 11 июля на трассе в районе Авиагородка в Батайске после ДТП опрокинулась бетономешалка. Это подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.

— Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Известно, что после случившегося на проезжей части собрался затор. Движение регулировали вручную, а машины пустили по крайней левой полосе. К этой минуте, судя по электронным картам, проезд в районе Авиагородка свободный.

Правоохранители просят донских водителей быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться за рулем на гаджеты и беседы.