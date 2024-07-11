Более 2 тыс. человек утонули за 10 лет в Казахстане

«Благодаря проведенной комплексной работе с каждым годом количество утопающих уменьшается. В то же время за последние 10 лет утонуло более 2 тыс. человек. Из них 701 ребенок. С начала года в ходе проведения патрулирования спасен 131 человек, в том числе 35 детей», — сказал заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов.
По словам спикера, в стране более 85 тыс. рек и 48 тыс. озер. Сообщается, что они используются гражданами для купания, отдыха и рыбалки, где решениями акимов утверждено 708 разрешенных для массового отдыха мест, туризма и спорта, в том числе 167 коммунальных и 425 частных пляжей, остальные 116 предназначены для спорта и туризма.