Более 2 тыс. человек утонули за 10 лет в Казахстане

«Благодаря проведенной комплексной работе с каждым годом количество утопающих уменьшается. В то же время за последние 10 лет утонуло более 2 тыс. человек. Из них 701 ребенок. С начала года в ходе проведения патрулирования спасен 131 человек, в том числе 35 детей», — сказал заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов.