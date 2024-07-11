В Волжском Росгвардия оцепила жилой двор из-за духов во флаконе-гранате

Похожий на гранату предмет вызвал настоящий переполох в одном из жилых дворов города Волжского сегодня, 11 июля. Подозрительную вещицу волгоградцы заметили у переднего колеса припаркованной возле девятиэтажки на проспекте Ленина, 97 легковушки. Двор оцепили, приехал ОМОН, полиция и МЧС. Тревога оказалась ложной — под машиной лежал оригинальной формы флакон духов, сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.