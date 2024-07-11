На 24 млн тенге обманул мошенник жителей Талдыкоргана

Находясь в ЖКХ и ЦОНах города, он предлагал свою помощь людям, у которых возникали проблемы с покупкой жилья, за свои услуги мужчина брал с желающих приобрести имущество денежную сумму в размере от 400 тысяч до 3 млн тенге. Таким образом, он за короткое время обманул 17 жителей города на общую сумму около 24 млн тенге.
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.
— В настоящее время осужденный отбывает наказание в учреждении средней безопасности города Семея, он трудоустроен, с заработной платы выплачивает имеющиеся иски, — сообщил начальник воспитательного отдела Бахытбек Максут.