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На 24 млн тенге обманул мошенник жителей Талдыкоргана

30-летний алматинец обманывал жителей Талдыкоргана, обещая «помощь» в приобретении жилья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Находясь в ЖКХ и ЦОНах города, он предлагал свою помощь людям, у которых возникали проблемы с покупкой жилья, за свои услуги мужчина брал с желающих приобрести имущество денежную сумму в размере от 400 тысяч до 3 млн тенге. Таким образом, он за короткое время обманул 17 жителей города на общую сумму около 24 млн тенге.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

— В настоящее время осужденный отбывает наказание в учреждении средней безопасности города Семея, он трудоустроен, с заработной платы выплачивает имеющиеся иски, — сообщил начальник воспитательного отдела Бахытбек Максут.