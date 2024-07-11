«Возвращала похищенное»: защита Гульмиры Сатыбалды обратилась к судье

В ходе судебного процесса проходил допрос зятя потерпевшего предпринимателя Абая Жунусова — Кайдара Батырбекова. Он являлся директором ТОО «КазГерСтрой», которое входило в строительный холдинг Гульмиры Сатыбалды и Абая Жунусова. В своих показаниях он утверждал, что по навету подсудимой на него были заведены уголовные дела по обвинению в хищениях за то, что он защищал своего родственника.
При этом адвокат Сатыбалды Асемгуль Даниалова просила приобщить к материалам дела аудиторский отчет ТОО «Д-Финанс» от июня 2020 года, в котором, по ее словам, доказывается факты хищения средств из компании родственником потерпевших. Речь идет о сумме в более чем 2 миллиарда 174 миллиона тенге, которые, согласно отчету, были перечислены Батырбековым другим компаниям.
«Данный факт имеет признаки того, что руководитель ТОО “КазГерСтрой” распоряжался имуществом юридического лица по своему усмотрению, а именно: перечислял денежные средства без фактического выполнения работ и оказания услуг сторонним предприятиям», — заявила адвокат.
По словам представителей защиты, этот отчет доказывает, что у их подзащитной имелись реальные основания для сомнений в работе Батырбекова.
Это касается ее обвинений в вымогательстве средств у бизнес-партнера. Линия защиты строится на том, что она не вымогала деньги, а пыталась вернуть ранее похищенные средства в компанию.
«Она не хотела себе деньги забирать в личное распоряжение, а просила восстановить утраченный бюджет данных компаний. Приговор суда в отношении Батырбекова, сделанный на основании аудиторского отчета, показал, что это была небеспочвенная претензия. Родственники руководителей могли это сделать», — добавила Асемгуль Даниалова.
В свою очередь защитник потерпевших выступил против приобщения аудиторского отчета к делу. Адвокат потерпевшего предпринимателя Рашид Тенизбаев заявил, что по уголовному делу Батырбеков был признан виновным по статье 250 УК РК «Злоупотребление полномочиями», но не по статье 189 УК РК «Растрата вверенного чужого имущества».
Адвокат отметил, что не важно, хотела Сатыбалды вернуть средства в компанию или для личных целей, ее действия в любом случае являются вымогательством. Если она подозревала партнера по бизнесу в обмане, она могла подать на него в суд или обратиться в правоохранительные органы.
В итоге судья все же принял решение удовлетворить ходатайство защиты Гульмиры Сатыбалды и приобщить к делу аудиторский отчет. Подробности о том, в чем обвиняют Гульмиру Сатыбалды, до начала процесса озвучил прокурор. Ее обвиняют в вымогательстве и незаконном лишении свободы своего бывшего партнера по бизнесу и родственника Абая Жунусова.
Ранее Гульмира Сатыбалды неожиданно задала вопрос потерпевшему в суде. В ходе допроса потерпевший рассказал, как он был связан с Кайратом Сатыбалды и как ему угрожали именами членов семьи первого президента. ".