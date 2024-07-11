«Возвращала похищенное»: защита Гульмиры Сатыбалды обратилась к судье

В ходе судебного процесса проходил допрос зятя потерпевшего предпринимателя Абая Жунусова — Кайдара Батырбекова. Он являлся директором ТОО «КазГерСтрой», которое входило в строительный холдинг Гульмиры Сатыбалды и Абая Жунусова. В своих показаниях он утверждал, что по навету подсудимой на него были заведены уголовные дела по обвинению в хищениях за то, что он защищал своего родственника.