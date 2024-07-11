ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт в храме в Майкопе

На видео молодой человек в черном переливает на бензоколонке горючее в две канистры. Затем следуют съемки задержания и признания задержанного в том, что он собирался перелезть через забор и поджечь церковь. По его словам, он изучил видеоролики, где люди с флагом «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) интересуются, если «они поджигают ваши мечети, почему вы ничего не делаете». Лица силовиков на кадрах закрыты, лицо задержанного размыто, голос сотрудника ФСБ изменен.