Предварительной причиной лесного пожара под Судаком стал непотушенный костер

Предварительной причиной крупного лесного пожара под Судаком стал непотушенный костер. Об этом сообщает Рослесхоз.
«По данным Департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО наиболее вероятная причина лесного пожара — человеческий фактор, а именно непотушенный костер, который в условиях жаркой погоды и отсутствия осадков перешел на лесную подстилку», — говорится в сообщении ведомства.
В Рослесхозе также отметили, что к этой минуте пожар в селе Ворон под Судаком локализован и в ближайшее время будет ликвидирован.
Главная цель пожарных — остановить продвижение огня на северо-восточном направлении, чтобы он не перешел в сосновый бор.
Напомним, по информации МЧС по РК площадь пожара составила 15 гектаров. В борьбе с огнем были задействованы около 200 спасателей, а также лесники и волонтеры. Угрозы для жилых домов и объектов экономики нет.
С апреля в Крыму действует особый противопожарный режим. Разводить костры в лесах, а также сжигать мусор и сухую растительность запрещено.