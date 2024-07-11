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Предварительной причиной лесного пожара под Судаком стал непотушенный костер

Из-за ветра огонь быстро охватил лесную подстилку.

Источник: МЧС РФ

Предварительной причиной крупного лесного пожара под Судаком стал непотушенный костер. Об этом сообщает Рослесхоз.

«По данным Департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО наиболее вероятная причина лесного пожара — человеческий фактор, а именно непотушенный костер, который в условиях жаркой погоды и отсутствия осадков перешел на лесную подстилку», — говорится в сообщении ведомства.

В Рослесхозе также отметили, что к этой минуте пожар в селе Ворон под Судаком локализован и в ближайшее время будет ликвидирован.

Главная цель пожарных — остановить продвижение огня на северо-восточном направлении, чтобы он не перешел в сосновый бор.

Напомним, по информации МЧС по РК площадь пожара составила 15 гектаров. В борьбе с огнем были задействованы около 200 спасателей, а также лесники и волонтеры. Угрозы для жилых домов и объектов экономики нет.

С апреля в Крыму действует особый противопожарный режим. Разводить костры в лесах, а также сжигать мусор и сухую растительность запрещено.

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