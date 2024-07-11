За неуплату алиментов на 2,5 млн тенге осудили жителя области Жетысу

Приговором суда должник «Т» осужден к ограничению свободы сроком на год за неисполнение на протяжении трех лет обязанностей по уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.
Его задолженность по алиментам превысила 2,5 млн тенге, что привело к серьезным материальным трудностям по содержанию несовершеннолетних детей.
На основании акта надзора прокуратуры полицией в отношении него проведено досудебное расследование по статье 139 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей», которое было направлено в суд.
В другом случае досудебное расследование в отношении должника «М» прекращено судом, ввиду погашения им задолженности в полном объеме в размере 1 млн тенге в ходе судебного разбирательства.
— За неуплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, — напомнили в прокуратуре области Жетысу.