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За неуплату алиментов на 2,5 млн тенге осудили жителя области Жетысу

Злостного неплательщика алиментов осудили в области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Источник: Kazinform

Приговором суда должник «Т» осужден к ограничению свободы сроком на год за неисполнение на протяжении трех лет обязанностей по уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.

Его задолженность по алиментам превысила 2,5 млн тенге, что привело к серьезным материальным трудностям по содержанию несовершеннолетних детей.

На основании акта надзора прокуратуры полицией в отношении него проведено досудебное расследование по статье 139 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей», которое было направлено в суд.

В другом случае досудебное расследование в отношении должника «М» прекращено судом, ввиду погашения им задолженности в полном объеме в размере 1 млн тенге в ходе судебного разбирательства.

— За неуплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, — напомнили в прокуратуре области Жетысу.