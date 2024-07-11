В Улытауской области задержан таксист за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Во время осмотра автотранспортного средства полицейские обнаружили и изъяли двенадцать бумажных свертков с порошкообразным веществом растительного происхождения зеленого цвета. Согласно заключению эксперта вещество является наркотическим средством «гашиш», общим весом более 52 г. По словам задержанного, он работает таксистом и реализовывает наркотик во время своей основной трудовой деятельности. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.