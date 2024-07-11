В Улытауской области задержан таксист за сбыт наркотиков в особо крупном размере

АЛМАТЫ, 11 июл — Sputnik. В городе Жезказган сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Улытауской области, во дворе многоэтажного дома, задержали 43-летнего водителя легкового автомобиля, сообщает Polisia.kz.
Он подозревается в сбыте наркотических средств в особо крупных размерах.
Во время осмотра автотранспортного средства полицейские обнаружили и изъяли двенадцать бумажных свертков с порошкообразным веществом растительного происхождения зеленого цвета. Согласно заключению эксперта вещество является наркотическим средством «гашиш», общим весом более 52 г. По словам задержанного, он работает таксистом и реализовывает наркотик во время своей основной трудовой деятельности. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что за последние 5 лет объемы изъятых готовых к употреблению синтетических наркотиков в Казахстане резко возросли с 10 кг до более 1 тонны. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев на заседании общественной палаты при мажилисе.