«Самолеты F-16 будут базироваться на Украине», — сказал он. При этом советник американского лидера не стал вдаваться в детали, отвечая на вопрос, будут ли поставленные Украине F-16 подниматься в воздух «с баз НАТО при проведении операций против российских сил».
Представитель Белого дома категорически отказался уточнить, сколько истребителей в общей сложности намечается поставить Киеву, и когда именно может начаться их боевое применение. «Не могу поделиться этим по оперативным соображениям. Мы сказали, что приступили к передаче [этой техники], что украинские военные летчики будут применять истребители F-16 на театре [военных действий] этим летом», — отметил Салливан.
С его точки зрения, получение этой техники поможет Киеву «защитить силы на линиях фронта, а также поможет Украине, когда она будет стремиться вернуть территорию».
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.