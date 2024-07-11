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В США заявили, что передаваемые Киеву F-16 будут базироваться на Украине

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Передаваемые Западом Киеву истребители-бомбардировщики F-16 будут базироваться на территории Украины. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Anthony Plyler

«Самолеты F-16 будут базироваться на Украине», — сказал он. При этом советник американского лидера не стал вдаваться в детали, отвечая на вопрос, будут ли поставленные Украине F-16 подниматься в воздух «с баз НАТО при проведении операций против российских сил».

Представитель Белого дома категорически отказался уточнить, сколько истребителей в общей сложности намечается поставить Киеву, и когда именно может начаться их боевое применение. «Не могу поделиться этим по оперативным соображениям. Мы сказали, что приступили к передаче [этой техники], что украинские военные летчики будут применять истребители F-16 на театре [военных действий] этим летом», — отметил Салливан.

С его точки зрения, получение этой техники поможет Киеву «защитить силы на линиях фронта, а также поможет Украине, когда она будет стремиться вернуть территорию».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.