В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей

Как заявило российское оборонное ведомство, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Подчеркивается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указали, что власти постсоветской республики не первый раз идут на подобные провокации.