В США заявили о работе над силовым ответом на инцидент с киевской больницей

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично», — сказал он.
Как заявило российское оборонное ведомство, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Подчеркивается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указали, что власти постсоветской республики не первый раз идут на подобные провокации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя голословные обвинения, указал, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях только подтверждают его бесчеловечную сущность.