«В районе села Березовки движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. Также в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры — Грузское. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.
В Белгородской области при атаке дронами ВСУ пострадали шесть человек
БЕЛГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали Борисовский район и Грайворонский округ Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.