В Белгородской области при атаке дронами ВСУ пострадали шесть человек

«В районе села Березовки движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. Также в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры — Грузское. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.