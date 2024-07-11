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В Белгородской области при атаке дронами ВСУ пострадали шесть человек

БЕЛГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали Борисовский район и Грайворонский округ Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В районе села Березовки движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. Также в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры — Грузское. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.