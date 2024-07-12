Знакомую авторитета Малиновского будут судить в Красноярске

Оно связано с разрушением археологического памятника «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, компания «Крастехспец» выиграла конкурс на право строительства на острове Татышев пляжно-развлекательного комплекса. Муниципальное предприятие «Татышев-парк» выделило участок на территории древнего поселения, которое является археологическим памятником.
Фактически фирму контролировал Ярослав Малиновский. Следить за ходом работ он попросил 38-летнюю красноярку. Она должна была вести юридическое сопровождение, взаимодействовать с муниципальным предприятием, подготовка проектов договоров.
Несмотря на то, что Малиновский был в курсе наличия археологического объекта, он решил сэкономить время и деньги, а потому уничтожил древнее поселение. Памятник пострадал на площади 10 тысяч квадратных метров.
СК возбудил в отношении женщины, которая управляла процессом в качестве подельника Малиновского, уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Дело передали в прокуратуру и передадут в суд.