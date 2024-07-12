В Перми ищут пропавшего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

В Перми волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» просят помочь в поисках пропавшего пожилого мужчины. Днем 11 июля 81-летний Павел Балмышев ушел из СНТ «Мотовилихинские заводы» в Пермском округе и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 165−170 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы и голубые глаза. В какую одежду был одет пенсионер в день пропажи — не установлено. В поисковом отряде также сообщают, что пожилой мужчина не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пермяка, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.