В Перми ищут пропавшего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

В Перми волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» просят помочь в поисках пропавшего пожилого мужчины. Днем 11 июля 81-летний Павел Балмышев ушел из СНТ «Мотовилихинские заводы» в Пермском округе и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.