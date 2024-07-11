Фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину

«Вину Моисеев признал, он активно сотрудничает со следствием», — сказал собеседник агентства. По его словам, Моисеев уже погасил часть вмененного ему ущерба.
В 235-й гарнизонном военном суде ТАСС сообщили, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Моисееву. «Дата судебного заседания назначена на 16:00 мск 15 июля», — сказала собеседница агентства.
Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что аналогичное ходатайство о смягчении меры пресечения для его подзащитного назначено к рассмотрению в суде в 14:00 мск 15 июля. Оба фигуранта были арестованы и находятся в столичном СИЗО в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.
Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей. Следствие по делу продлено до 11 августа, срок ареста генерала истекает 17 июля.
По данным следствия, экс-командующий 58-й общевойсковой армией действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания героя РФ. Его дело прекращено посмертно.