Фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину

Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что аналогичное ходатайство о смягчении меры пресечения для его подзащитного назначено к рассмотрению в суде в 14:00 мск 15 июля. Оба фигуранта были арестованы и находятся в столичном СИЗО в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.