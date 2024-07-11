Двенадцать человек пострадали за день при обстрелах Шебекино

Девять из них будут лечиться дома, троим потребовались серьезные операции. Женщину с поверхностным осколочным ранением головы медики отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода, туда же чуть раньше привезли еще одну женщину с осколочным ранением бедра и голени. Третью пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями лица, руки и грудной клетки перевезли в областную клиническую больницу.