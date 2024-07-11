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При украинском обстреле двора в Шебекино пострадали пятеро детей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские военные атаковали с помощью дрона Шебекино в Белгородской области, пострадали пять детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии, доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу», — написал он.

Как уточнил Гладков, три ребенка получили первую помощь от медиков Шебекинской ЦРБ, сейчас их также везут в ДОКБ.

«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», — отметил глава области.

Ранее в четверг Шебекино дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Первая атака произошла утром, пострадали девять мирных жителей: пять женщин и четверо мужчин. Вечером армия противника нанесла еще один удар, в результате три человека получили ранения.

Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под обстрелами украинских войск. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.