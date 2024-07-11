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ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Около 20.35 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале при этом написал, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. «Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась», — добавил он.