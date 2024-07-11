ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале при этом написал, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. «Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась», — добавил он.