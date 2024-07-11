Глава Rheinmetall оценил безопасность после сообщений о срыве покушения

По информации канала, американские и немецкие спецслужбы в начале этого года сорвали «план российского правительства» с целью убийства главы Rheinmetall. Источники назвали этот план частью «российских заговоров» по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали Украину. План по убийству Паппергера был «наиболее продуманным», отметили собеседники, не раскрыв деталей.