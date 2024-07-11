В Курской области нейтрализовали 19 дронов ВСУ

По его информации, сбросы с коптеров и атаки дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в населенных пунктах Суджанского, Глушковского и Рыльского районов. В течение дня неоднократно обстреливались поселок Теткино и хутор Кучеров. Никто из жителей не пострадал.