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В Курской области нейтрализовали 19 дронов ВСУ

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. За день нейтрализовано 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов», — написал Смирнов.

По его информации, сбросы с коптеров и атаки дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в населенных пунктах Суджанского, Глушковского и Рыльского районов. В течение дня неоднократно обстреливались поселок Теткино и хутор Кучеров. Никто из жителей не пострадал.

«В результате сброса с украинского коптера в селе Горналь загорелась крыша домовладения. Пожар был ликвидирован силами спасателей и добровольной пожарной дружины. В поселке Теткино повреждения получили технические постройки на территории сахарного завода и два домовладения. Осколками посечены крыша и окна», — добавил Смирнов.