В Курской области нейтрализовали 19 дронов ВСУ

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов», — написал Смирнов.
По его информации, сбросы с коптеров и атаки дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в населенных пунктах Суджанского, Глушковского и Рыльского районов. В течение дня неоднократно обстреливались поселок Теткино и хутор Кучеров. Никто из жителей не пострадал.
«В результате сброса с украинского коптера в селе Горналь загорелась крыша домовладения. Пожар был ликвидирован силами спасателей и добровольной пожарной дружины. В поселке Теткино повреждения получили технические постройки на территории сахарного завода и два домовладения. Осколками посечены крыша и окна», — добавил Смирнов.