Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь задрал дрессировщицу в Парголово, СК проводит проверку

Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал проверку по факту нападения медведя на женщину в поселке Парголово.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили вечером 11 июля в пресс-службе СК, по предварительной информации, животное набросилось на женщину, которая содержала двух медведей на своем участке в СНТ «Гипроникель».

Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции. Погибшая женщина являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что один из медведей смог вырваться из вольера и напал на свою хозяйку. Женщина 1973 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным «Ъ-СПб», второго медведя усыпили сотрудники ветеринарной службы.

СК