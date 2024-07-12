Медведь задрал дрессировщицу в Парголово, СК проводит проверку

Как сообщили вечером 11 июля в пресс-службе СК, по предварительной информации, животное набросилось на женщину, которая содержала двух медведей на своем участке в СНТ «Гипроникель».
Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции. Погибшая женщина являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что один из медведей смог вырваться из вольера и напал на свою хозяйку. Женщина 1973 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
По данным «Ъ-СПб», второго медведя усыпили сотрудники ветеринарной службы.