Медведь задрал дрессировщицу в Парголово, СК проводит проверку

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что один из медведей смог вырваться из вольера и напал на свою хозяйку. Женщина 1973 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.