Осужденный на 9 лет за коррупцию тыловик Росгвардии уже подал ходатайство на участие в СВО

Суд согласился с версией военного следствия СКР о том, что генерал-майор Вадим Драгомирецкий являлся организатором преступной группы, в которую в начале 2022 года вошел его подчиненный из управления приемки подполковник Эльдар Гаджиев, командир в/ч 6898 (база хранения материальных ресурсов) полковник Мамука Кочиев и знакомый последнего пенсионер Арон Авнилов.
В 2022 году на электронной площадке было размещено несколько госзаказов на проведение в части строительно-монтажных работ. Победителем стало ООО «ДМН-Групп», с которым заключили ряд договоров стоимостью 280 млн руб.
В итоге с июня по декабрь 2022 года женщина передала военнослужащим через пенсионера Авнилова в общей сложности 9 млн руб. Согласно материалам дела, Кочиев передал генерал-майору 2,5 млн руб., Гадчиеву — 1,5 млн руб., посреднику Авнилову — 1 млн руб., а остальное оставил себе. После того как руководство фирмы обратилось в ФСБ, последний согласился участвовать в оперативном эксперименте, потребовав очередной «откат» в размере 10 млн руб. Его исполнительный директор фирмы передала Авнилову для военных 4 марта 2023 года в ресторане торгового центра «Вертикаль» в Балашихе. При этом из 10 млн руб. лишь 100 тыс. руб. были настоящими, а остальные — «куклой».
В ходе следствия Кочиев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания в том числе на генерала Драгомирецкого, которого арестовали. Реутовский гарнизонный военный суд 11 октября 2023 года приговорил обвиняемого Кочиева в особом порядке к шести годам строгого режима за получение взятки в особо купном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В ходе судебного процесса, который длился с октября 2023 года, Драгомирецкий и Авнилов признали вину частично, а Гаджиев — отрицал.
Так, генерал утверждал, что никаких «откатов» от представителей компании не получал и даже не знал, что Кочиев требовал от подрядчиков деньги, судя по всему прикрываясь его именем. При этом, по словам Драгомирецкого, он действительно получил от подчиненного 2,25 млн руб. в подарок на Новый год за «покровительство» и продвижение по службе.
В этой части Драгомирецкий написал на следствии явку с повинной, выдав деньги.
Однако суд не поверил генералу, как и другим подсудимым. Находившийся под домашним арестом 65-летний Арон Авнилов после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда, ему назначили три года, Гаджиеву — девять лет, а генералу Драгомирецкому — девять лет и шесть месяцев. Кроме того, каждый был оштрафован на 19 млн руб.
Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор. Так, адвокат Драгомирецкого Олег Цуканов назвал вынесенный приговор «ошибочным», а положенную в его основу версию следствия «неподтвержденной». По его мнению, обвинение так и не смогло доказать наличие организованной группы, в которой его подзащитному следствие отвело руководящую роль.
Он отметил, что следствие, а вслед за ним и суд неверно вменили в вину фигурантам и сумму взятки в 19 млн руб., положив в основу обвинение показания «досудебщика» Кочиева. Последний, по словам адвоката, давая показания в суде, «запутался в цифрах», старался «обелить себя в глазах правосудия», а также свести свою роль к минимуму. «Фатальная путаница в цифрах, которые при суммировании не бьются, станут еще одним основанием для обжалования приговора», — сказал адвокат. Он особо отметил, что у генерала Драгомирецкого следствие не нашло дорогостоящего имущества. Адвокат заметил, что его подзащитный более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала. Он десять лет отдал первой и второй чеченским кампаниям, участвовал в разрешении осетино-ингушского конфликта, имеет множества госнаград, а на его иждивении находится ребенок-инвалид, сказал защитник.
Также, по его словам, боевым офицером является и Гаджиев. Оба фигуранта, как сообщил адвокат, еще до вынесения судом приговора подали на имя следователя ходатайства об участии в СВО и рассчитывают на их удовлетворение.