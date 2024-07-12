Осужденный на 9 лет за коррупцию тыловик Росгвардии уже подал ходатайство на участие в СВО

Он отметил, что следствие, а вслед за ним и суд неверно вменили в вину фигурантам и сумму взятки в 19 млн руб., положив в основу обвинение показания «досудебщика» Кочиева. Последний, по словам адвоката, давая показания в суде, «запутался в цифрах», старался «обелить себя в глазах правосудия», а также свести свою роль к минимуму. «Фатальная путаница в цифрах, которые при суммировании не бьются, станут еще одним основанием для обжалования приговора», — сказал адвокат. Он особо отметил, что у генерала Драгомирецкого следствие не нашло дорогостоящего имущества. Адвокат заметил, что его подзащитный более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала. Он десять лет отдал первой и второй чеченским кампаниям, участвовал в разрешении осетино-ингушского конфликта, имеет множества госнаград, а на его иждивении находится ребенок-инвалид, сказал защитник.